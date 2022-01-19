شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: أرقام الإصابات بكورونا تمثل من ترددوا على المستشفيات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الأرقام الرسمية التي تعلنها الوزارة فيما يتعلق بإصابات فيروس كورونا هي أرقام من ترددوا على المستشفيات ولكنها لا تمثل أرقام الإصابة في المجتمع، وتابع: "نعلم أن هناك زيادة في الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية شهر يناير الجارى بشكل ملحوظ".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"، أنه بات بيد المجتمع آليات منع زيادة الإصابات والمتمثلة في الحصول على اللقاح وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى واتباع الإجراءات الاحترازية.

وأكد "عبد الغفار" أن هناك زيادة في أعداد المواطنين المقبلين على الحصول على اللقاح بعد ارتفاع وعى المواطنين واقترابنا من تلقيح قرابة الـ40%، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على زيادة هذه النسبة لتتجاوز نسبة الـ70%.

ولفت "عبد الغفار" إلى أن هناك حزما في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمجتمع، ولكن نحن فى حاجة إلى زيادة هذا الحزم خلال الفترة الراهنة والمقبلة، حتى لا تتفاقم الأوضاع.