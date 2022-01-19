شكرا لقرائتكم خبر عن سارة حجي الفائزة بجائزة أفضل بحث عن السرطان بألمانيا: استغرقت 10سنوات تحضير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سارة حجي، الفائزة بجائزة "ريشتسينهاين" لأفضل بحث عن السرطان في ألمانيا، إن الدراسة الفائزة لها في ألمانيا استغرقت 10 سنوات من التحضير، مشيرة إلى إجرائها التجارب على ذباب الفاكهة، معلقه: "سبحان الله.. تشريح ذباب الفاكهة من الداخل مثل الإنسان تماما".

أضافت سارة حجي، في لقائها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع عبر قناة الحياة، أن التجارب في ألمانيا تجرى على ذباب الفاكهة ثم فئران التجارب قبل الانتقال إلى الإنسان في النهاية، متابعة: "كثرة الهرمونات الجنسية تؤثر على الجسم بشكل كبير، وقد تؤدي إلى السرطان في النهاية، وكذلك الإصابة بأمراض الشيخوخة".

وأوضحت الدكتورة سارة حجي، أنه يجب التركيز بشكل كبير على الأكلات الصحية، وعدم الإفراط في الأكلات ذوي المصادر الحيوانية، قائلة: "الأكل ذو المصادر الحيوانية قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وأنا شخصيا كنت بأكل لحوم وغيره، ولكنني تركت هذا أيضا وأصبحت نباتية، وأتناول المكسرات لتغنيني عن اللحوم والفراخ".

وحذرت من الهرمونات التي يتم حقن بها الأغذية، قائلا: "تؤثر على صحة الإنسان بشكل كبير، وتؤدي إلى السرطان، كما يجب ترك العصبية الزائدة والنكد لأنها قد يصيبا الإنسان بالمرض"، مشيره إلى أن بحثها فاز بمنحة قدرها 2.7 مليون دولار من أحد المراكز العالمية الكبرى.