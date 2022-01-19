شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يؤكد تضامن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع دولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تضامن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع دولة الإمارات ضد الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثى على مناطق ومنشآت مدنية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، قد أجرى اتصالاً هاتفيًا مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك للاطمئنان حول ما تردد عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية ووقوع حريق قرب مطار أبوظبي الدولي، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

وأعرب الوزير شكري عن تضامن جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبًا، مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة جراء هذا الحادث ومواساتها لفقدان الأرواح، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الوزير شكري على متابعة ما نُقل عن الحوثي غير الشرعية بشأن تنفيذ عملية نوعية في العمق الإماراتي، مؤكدًا على إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعمها لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.

كما نقل وزير الخارجية لنظيره الإماراتي موقف مصر الراسخ من دعم أمن واستقرار الإمارات العربية المتحدة، والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات الشقيقة، والعلاقات الأخوية الحميمة التي تربط بين شعبيّ البلدين.