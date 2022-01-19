تنسيقية شباب الأحزاب تؤازر منتخب مصر أمام السودان في أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

سافر اليوم الأربعاء، وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى دولة الكاميرون لمؤازرة منتخب مصر القومي لكرة القدم أمام نظيره السوداني، في المباراة الختامية لدور المجموعات في بطولة أمم أفريقيا.

ودخل منتخب مصر هذه المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط، ويحتل المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب نيجيريا المتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط ويعول الفراعنة على الفوز اليوم لحصد مقعد في الدور المقبل، دون انتظار للحسابات المعقدة حال التعادل أو الهزيمة.

ويمني الشعب المصري النفس بوصول المنتخب القومي للأدوار النهائية، وحصد البطولة الغائبة منذ 2010 عن المنتخب المصري، والتي ستعد الثامنة في تاريخ الفراعنة على مدار تاريخ مشاركاته في هذه المنافسة القارية المهمة.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المسافر إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب القومي كل من النائب احمد فتحي، والنائب محمد تيسير مطر، وأحمد البشبيشي، وأحمد يحيى ، وآدم الطوخي،وأحمد فتحي محمد، وأحمد مسعد زهران، ومحمد الصعيدي، وحسن صلاح حجاب، وحازم ضيف وحازم هلال، وحسام الدين محمود، ومحمود أبو خضره، ومينا سنبل، ومؤمن السيد، ومهاب عثمان، ومحمد خالد ابو طيره، ومحمد مهني، وأسامة هاشم، وقياتي عاشور، وشريف الرفاعي، ويوسف شعبان، وعمرو عبد العظيم، ويوسف عماد.