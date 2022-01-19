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كوورونا.. نصائح من الصحة لحماية الطلاب من الإصابة بالفيروس أثناء الامتحان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجهت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، 5 نصائح عاجلة لحماية الطلاب من فيروس ومتحور أوميكرون أثناء فترة الامتحان.

ونشرت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، "إنفوجرافيك" طالبت فيه الطلاب بضرورة الحرص على:

- ارتداء الكمامة.

- تجنب الاجتماعات مع الأصدقاء قبل وبعد الامتحان وعدم نزع الكمامة عند التحدث مع الآخرين.

- احرص على أدواتك الشخصية المطلوبة وعدم مشاركتها مع زملائك.

- إذا شعرت بالتعب أو أي أعراض تنفسية قم بابلاغ مراقب اللجنة على الفور.

  • غادر المدرسة بعد انتهاء الامتحان مباشرة وعقم يديك باستمرار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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