كوورونا.. نصائح من الصحة لحماية الطلاب من الإصابة بالفيروس أثناء الامتحان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
وجهت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، 5 نصائح عاجلة لحماية الطلاب من فيروس كورونا ومتحور أوميكرون أثناء فترة الامتحان.
ونشرت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، "إنفوجرافيك" طالبت فيه الطلاب بضرورة الحرص على:
- ارتداء الكمامة.
- تجنب الاجتماعات مع الأصدقاء قبل وبعد الامتحان وعدم نزع الكمامة عند التحدث مع الآخرين.
- احرص على أدواتك الشخصية المطلوبة وعدم مشاركتها مع زملائك.
- إذا شعرت بالتعب أو أي أعراض تنفسية قم بابلاغ مراقب اللجنة على الفور.
- غادر المدرسة بعد انتهاء الامتحان مباشرة وعقم يديك باستمرار.