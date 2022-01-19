شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلق الدراسة 10 أيام وتشدد الرقابة على القادمين من الخارج بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر تعليق الدراسة في المدارس لمدة 10 أيام احترازيا بسبب فيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، كما قررت الجزائر تشديد الرقابة على القادمين على متن رحلات جوية من الخارج.

وفى وقت سابق، حذر الدكتور مايكل رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، في بيان له، من خطورة عدم توزيع اللقاحات بشكل عادل في بعض البلدان حول العالم، والذي قد يؤدي إلى مأساة كبيرة بنهاية عام 2022.

وأوضح أنه على مدار العامين الماضيين ثبت أنه من الممكن التقليل بشكل كبير من تفشي الحالات المرضية الشديدة التي تحتاج لتلقي العلاج في المستشفيات وتقليل أعداد الوفيات بسبب كورونا بشكل كبير نتيجة للتوزيع العادل للقاحات في جميع أنحاء العالم، لاسيما لأولئك الأكثر عرضة للخطر.