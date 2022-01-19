شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: نصف مليون شخص بمصر تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أنه لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية، والحرص على عدم التجمع، وعدم التكدس سواء فى الأماكن الحكومية أو الأماكن العامة، لأن لدينا 25 مليون طالب فى مراحل الدراسة المختلفة.

وقال: "تم التأكيد اليوم، على أهمية ارتداء الكمامات وعدم التكدس فى الامتحانات، ولابد من إعطاء فرصة للتباعد، وأن يكون هناك نوع من المرونة فى أماكن الامتحانات، لحماية التلاميذ من الفيروس وحماية الأسر لأن الطلاب قد ينقلوا العدوى إلى أسرهم، والرئيس السيسي اليوم أكد على ضرورة الحصول على اللقاح، وحققنا إنجاز كبير فى مجال التطعيمات، ونستدعى من لم يحصلوا على اللقاح"، مشيرا إلى أن نصف مليون شخص أخذوا الجرعة الثالثة، خصوصا أصحاب المناعة الضعيفة، ولابد أن يكون قد مر عليهم 6 أشهر من حصولهم على الجرعتين.

وأضاف الدكتور عوض تاج الدين: "نتعشم فى الصيف أن ننتهى من زيادة الأعداد، مؤكدًا أنه متوقع أن تحدث متحورات أخرى، لأن ظاهرة التحورات هى سمة فى الفيروسات لأن لديها قدرة على التحورات كل ما يكون فى مقاومة كلما ظهرت العديد من التحورات، مشيرا إلى أن الناس التى تم تطعيمها هى التى ستدخل الجامعات والمدارس.