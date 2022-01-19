شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة وانخفاض بدرجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- الأربعاء 19 يناير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة

أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح بين 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 5 متر

- الخميس والجمعة 20-21 يناير:

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

- السبت 22 يناير:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- الأحد 23 يناير:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

- الإثنين 24 يناير:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.