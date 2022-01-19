شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يوافق على تنفيذ قرارات تكليف 166 كادرا طبيا بمديرية الصحة بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف عدد 166 كادرا طبيا مكلفا، وذلك بمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسيوط، وتم إخطار وزارة المالية والجامعة بذلك.

وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم إن التكليف هو التعيين الإلزامي (الإجباري) لكل خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.