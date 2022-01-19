شكرا لقرائتكم خبر عن موقع سفر عالمى: الغردقة من أكثر 10 وجهات شعبية والقاهرة بين الأفضل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار موقع السفر العالمى Tripadvisor الغردقة فى مصر لتكون ضمن قائمة أكثر 10 وجهات عالمية شعبية لعام 2022، بينما اختار القاهرة لتحتل المركز الثانى فى قائمة المدن الأكثر تفضيلا وشهدت تقييمات إيجابية.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إنه في حين أن دبي الحديثة للغاية تصدرت قائمة الوجهات الأكثر شعبية وجاءت فى المركز الأول، إلا أنها ليست الجهة الوحيدة الأكثر شعبية في الشرق الأوسط. وتتراوح قائمة هذا العام من مدن أوروبية إلى مقاصد استوائية وصحراوية.



2022

وأشهر 10 وجهات في العالم والأماكن الأكثر تقييما وتفضيلا هذا العام هى دبي، الإمارات العربية المتحدة فى المركز الأول، ثم لندن، المملكة المتحدة فى المركز الثانى، تليها كانكون، المكسيك فى المركز الثالث ثم بالي، إندونيسيا فى المركز الرابع، بعدها جزيرة كريت، اليونان فى المركز الخامس.



الاكثر شعبية

وفى المركز السادس، جاءت روما، إيطاليا وتلتها كابو سان لوكاس، المكسيك، ثم اسطنبول، تركيا فى المرتبة الثامنة، وبعدها باريس، فرنسا فى المركز التاسع، ثم الغردقة، مصر فى المركز العاشر.



الافضل تقييما

ومن ناحية أخرى، رصد موقع Tripadvisor الوجهات الرائجة التي أظهرت أكبر زيادة سنوية في مجموعة من التقييمات الإيجابية للمسافرين على Tripadvisor وتقييمات أماكن الإقامة والمطاعم والأشياء التي يمكن القيام بها، وجاءت القاهرة فى المرتبة الثانية بعد مايوركا فى إسبانيا والتى احتلت المركز الأول.

أما المركز الثالث للوجهات الأفضل تقييما فكانت رودس فى اليونان وتلتها تولوم المكسيك فى المركز الرابع، ثم دوبروفنيك، كرواتيا فى المركز الخامس، ثم إيبيزا، إسبانيا فى المركز السادس، وبعدها ناتال، البرازيل فى المرتبة السابعة، ثم أروشا، تنزانيا فى المركز الثامن، ثم جوريم، تركيا فى المركز التاسع، وأخيرا سانتوريني، اليونان فى المركز العاشر.

وقالت الشبكة، إن حوض البحر المتوسط يلقى رواجا هذا العام بشكل جيد وتهيمن الوجهات المشمسة.