الذكرى الـ70.. الداخلية تُطلق فاعليات مبادرة كلنا واحدة لتوفير السلع بتخفيضات 60%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الـ 21 من مبادرة "كلنا واحد"؛ لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 % بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة.

وانطلقت فعاليات المرحلة الـ 21 من مبادرة كلنا واحد للمشاركة في توفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية "استراتيجية، أساسية" – سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس – مفروشات -أدوات كهربائية – مستلزمات إضاءة – مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

وشملت منافذ المبادرة بنطاق مديريات الامن من بينها (الإسكندرية، مديرية أمن البحيرة، مديرية أمن الفيوم، مديرية أمن الأقصر، مديرية أمن جنوب سيناء، مديرية أمن أسوان، مديرية أمن الإسماعيلية، مديرية أمن البحر الأحمر، مديرية أمن سوهاج).

يأتي ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.