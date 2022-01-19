تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة.. زيارة شرطية لعدد من المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أوفدت أكاديمية الشرطة، مجموعة من الضباط والطلاب؛ لزيارة عدد من المدارس وعقد لقاءات مع طلبة تلك المدارس لتعريفهم بالبطولات والتضحيات التي سطرها رجال الشرطة الأبطال في ذكرى معركة الإسماعيلية المجيدة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الجهود التي يبذلها رجال الشرطة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

وخلال الزيارات تم توزيع بعض الهدايا التذكارية على الطلاب وسط ترحيب من جانب إدارات المدارس التي تم عقد اللقاءات بها، وقد أعرب الحضور عن خالص شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة البواسل متمنيين لهم دوام التوفيق في أدائهم لمهام عملهم ورسالتهم في حفظ الأمن.

يأتي ذلك تزامناً مع الذكرى الـ(70) لعيد الشرطة التي شهدت على تضحيات وبطولات رجال الشرطة على مر العصور.