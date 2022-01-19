إلغاء مجازاة مدير عام بخصم شهر من راتبه بعد براءته من تدخين الشيشية في معهد ديني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، قرار مجازاة مستشار مدير عام بإحدى مؤسسات الأزهر، بالخصم من راتبه 30 يومًا، لما نُسب اليه من ترك شركة تستغل أحد المعاهد الأزهرية لعقد مسابقة، وقضت المحكمة ببراءته من تهمة تدخين الشيشة ليلًا بمقر معهد أزهري لعدم ثبوت التهمة عليه.

وأكدت المحكمة أن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن هي قيامه "وآخر" في غضون شهر فبراير عام 2019 بالسماح باستغلال شركة للبترول لمباني ومرافق أحد المعاهد الأزهرية، لإجراء مسابقة تعيين مهندسين بالشركة، وعقد المسابقة بالفعل دون موافقة السلطة المختصة، فإنه وإذ استقت النيابة الإداريّة ثبوت تلك المخالفة من واقع شهادة فرد، وكانت شهادة العامل الأول هي الشهادة الوحيدة التي رجّحت هذه المخالفة دون شهادات عشرات العاملين بمقر الكنترول الذين ضمّت أسماؤهم كشوف العاملين والخدمات المعاونة، وعجّ التحقيق بسؤالهم فنفوا علمهم بوقوع هذه المخالفة.