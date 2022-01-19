لمواجهة الطقس السيئ.. نشر فرق مجابهة الأزمات بـ3 مراكز في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، نشر فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشوارع لمواجهة الطقس السيئ وإزالة مياه الأمطار.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه أجرى اتصالات مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء التي تعرضت لهطول الأمطار ليلة أمس واليوم الأربعاء، للاطمئنان على تصريف المياه وعدم تراكمها.

وأشار المحافظ إلى تعرض مراكز (الزقازيق - أولاد صقر - صان الحجر )، لموجة سيئة من الأمطار، مع استمرار كافة الجهود وانتشار المعدات والأطقم لمواجهة موجة الطقس السيئ.

وأمر محافظ الشرقية إدارة الأزمات بالديوان العام ورؤساء المراكز والجهات المعنية برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق.

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