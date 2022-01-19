بعد زيادة إصابات كورونا.. مستشار الرئيس يحسم الجدل بشأن العودة للإغلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

حسم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، الجدل بشأن إقرار مزيد من الإجراءات الاحترازية والعودة للإغلاق مرة أخرى.

وقال تاج الدين في مؤتمر صحفي اليوم، إن "اللجنة العليا لإدارة الأزمة بمجلس الوزراء تجتمع وأنا عضو فيها نتناقش ونرى الرأي الصائب الذي يفيد البلد من كل النواحي".

وأوضح أن اللجنة اتخذت خلال الموجات السابقة سياسة متوازنة بين حياة المواطن وعجلة الإنتاج ونجحنا في ذلك ونستمر في ذلك.

وشدد على أن اللجنة اتخذت إجراءات احترازية خلال الأيام الماضية، تتمثل في ضرورة التطعيم لدخول الأماكن العامة والجامعات وسنستمر في ذلك، مضيفاً أنه إذا استدعى الأمر إجراءات أخرى تجتمع اللجنة وتنظر في ذلك.

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