مستشار الرئيس: ارتفاع ضغط الشريان الرئوي من مضاعفات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تصوير - محمد معروف:​

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن ارتفاع ضغط الشريان الرئوي من مضاعفات فيروس كورونا، نتيجة إصابة الحالات بأعراض شديدة مما يتسبب ذلك في تليف الرئة.

وأوضح تاج الدين في مؤتمر صحفي، اليوم، أن ضغط الشريان الرئوي ليس جديدا علينا، فنحن من أكثر الدول في العالم التي عانت من هذا المرض، وكان ذلك بسبب البلهارسيا.

وأضاف: "وضعنا الصحي بالنسبة للبلهارسيا مطمئن، فهناك أرقام ضعيفة وهناك سيطرة كاملة على المرض الذي كان يؤثر على حياة الإنسان المصري وكان من مضاعفاته ارتفاع ضغط الشريان الرئوي".

وأوضح مستشار الرئيس أنه مع تقدم العلم واكتشاف وسائل تشخيصية وعلاجات بدأ الاهتمام بمرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي.