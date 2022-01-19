شبكات الجيل الخـــامس للاتصالات تثير مخـــاوف شركات الطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تشهد صناعة الطيران على مستوى العالم حالة من القلق، مع بدء تشغيل التقنية الجديدة لشبكات الاتصالات من الجيل الخامس فيالولايات المتحدة الأمريكية، وتزداد مخاوف شركات الطيران وخاصة فى أمريكا من تداخل الترددات والإشارات الصادرة من أبراج الجيل الخامس مع موجات التردد المستخدمة في أجهزة الملاحة الجوية، وهو ماقد يوثر على الأجهزة المستخدمة لقياس ارتفاعات الطائرات، ما يؤثر على سلامة الرحلات خلال عمليات الهبوط خاصة أثناء الظروف الجوية السيئة.

قلق إيرباص وبوينج

وأعربت شركتا تصنيع الطائرات الأوروبية "إيرباص"، والأمريكية "بوينج"، عن قلقهما حيال نشر تقنية الجيل الخامس في أمريكا، وذكرت شركة "إيرباص" أنها أرسلت تقريرا مشتركاً بالتنسيق مع "بوينج" لوزارة النقل الأمريكية، أعربت الشركتان فيها عن قلقهما بشأن احتمال تعطل أجهزة طائراتها بفعل تقنية الجيل الخامس، وأوضحت فى التقرير أن هذه الترددات الصادرة عن هذه التقنية يمكن أن تتداخل مع الترددات التي تعمل عليها أجهزة قياس الارتفاع، التي تقيس المسافة التي تقطعها الطائرة فوق سطح الأرض، والتى تسهل من عمليات الهبوط الآلي والمساعدة في رصد تيارات الرياح الخطرة.

مطالبات بتعديل الترددات

حذر رؤساء أكبر 10 شركات طيران أميركية من اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس، وذلك قبل إجراء التحديثات والتغييرات اللازمة، وأكدت شركات الطيران الأميركية أن هذه التقنية قد تعطل ما يصل إلى 4‎% من الرحلات اليومية، وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الطيران يونايتد إيرلاينز، سكوت كيربي، إن توجيهات تشغيل شبكة الجيل الخامس ستمنع استخدام أجهزة قياس الارتفاع الراديوية في حوالي 40 مطارا من أكبر المطارات الأميركية.

وطالب شركات الطيران بإبعاد شبكات الجيل الخامس لنحو ثلاثة كيلومترات عن مدارج المطارات التي ستتأثر بها، حسب ضوابط أصدرتهاهيئة الطيران الاتحادي قبل تدشين الخدمة، وجاء في الخطاب مطالبة هيئة الطيران الاتحادي بتحديد مواقع الأبراج الخاصة بشبكة الجيلالخامس القريبة من المطارات ومهبط الطائرات والتى يجب أن تكون على مسافة العد لتأمين سلامة الطيران.

وقالت الشركات إن مصنعي الطائرات أكدوا أن جزءاً كبيراً من أسطول الطيران حالياً، قد يصبح خارج الخدمة، وواصلت إضافة لهذه الفوضى على المستوى المحلي، يمكن لنقص الطائرات التأثير على الرحلات، وترك عشرات الآلاف من الركاب عالقين في مختلف دول العالم.

الاتصالات سلامة ترددات الجيل الخامس

وكانت شركتا "فيرايزون" و"آي تي أند تي" قد أرجأتا إطلاق خدمة "الجيل الخامس سي- باند" الجديدة مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات من تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع، حيث تخشى منتداخل إشارات الجيل الخامس، التي تستخدم حيز التردد "سي" لموجات الراديو، مع موجات التردد المستخدمة في أجهزة الملاحة الجوية،خاصة أثناء الظروف الجوية السيئة، ومن المقرر أن تنشر شركتا الاتصالات شبكة الجيل الخامس في نطاق 3.7 إلى 3.98 غيغا هرتز علىالطيف المعروف باسم النطاق "سي"، في حين تعمل أجهزة قياس الارتفاع في نطاق 4.2 إلى 4.4 غيغاهرتز.

وقد تأخر عمل الشبكة عدة مرات، بسبب المخاوف التي أثارتها شركات الطيران، من أجل تدشين شبكات الجيل الخامس، من نهاية العامالماضي، إلى مطلع الشهر الجاري، وقد يؤجل مرة أخرى، وكان الاتحاد التجاري لقطاع الاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة - المعروفباسم CTIA - قد قال إن شبكات الجيل الخامس آمنة، متهماً قطاع الطيران بإثارة مخاوف وتشويه حقائق.

ومن جانبها قالت المديرة التنفيذية لاتحاد الاتصالات ميرديث بيكر إن التأخير سيسبب ضرراً حقيقياً لأن تأجيل الطرح سنة واحدة سيؤدي خسارة قدرها 50 مليار دولار في النمو الاقتصادي،

الاتصالات تقترح مناطق عازلة حول المطارات

وقالت الشركة، إن إنهما وافقتا على وضع الأبراج في مناطق عازلة حول 50 مطارا في الولايات المتحدة على غرار تلك المستخدمة في فرنسا، لمدة ستة أشهر لتقليل مخاطر التداخل لكن شركات الطيران تقول إن الترددات التي ستنتشر عليها شبكة الجيل الخامس في أوروبا أقل من المعروضة في الولايات المتحدة.

واستثمرت شركات الاتصالات الأميركية مليارات الدولارات في تطوير شبكات خدمات المحمول، والإنترنت المتوافقة مع الجيل الخامس الذييتسم بسرعة أعلى واتصال أوسع.