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هيئة الدواء تقدم 5 نصائح لمنع حدوث التداخلات الدوائية الخطرة.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية، عن مجموعة من النصائح الخاصة بمنع حدوث التداخلات الدوائية.

 

وتضمن نصائح هيئة الدواء المصرية: 

 

1- تعريف الصيدلي والطبيب بالأدوية التي يتم الحصول عليها حتي وإن كانت بدون روشتة مثل المستحضرات العشبية، والمكملات الغذائية.

2- إخطار الطبيب بالنظام الغذائي الخاص بالمريض وتاريخه المرضى، وذلك قبل وصف الدواء .

3- مراجعة النشرة الداخلية للمستحضر، لكونها تتضمن معلومات عن التداخلات الدوائية المحتملة وكيفية التعامل معها .

4- استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي عن الأعراض المحتملة في حالة حدوث تداخلات دوائية، وكيفية التعامل معها .

5-استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة الأدوية التي تتعارض مع الحمل والرضاعة الطبيعية.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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