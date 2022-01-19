شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تقدم 5 نصائح لمنع حدوث التداخلات الدوائية الخطرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية، عن مجموعة من النصائح الخاصة بمنع حدوث التداخلات الدوائية.

وتضمن نصائح هيئة الدواء المصرية:

1- تعريف الصيدلي والطبيب بالأدوية التي يتم الحصول عليها حتي وإن كانت بدون روشتة مثل المستحضرات العشبية، والمكملات الغذائية.

2- إخطار الطبيب بالنظام الغذائي الخاص بالمريض وتاريخه المرضى، وذلك قبل وصف الدواء .

3- مراجعة النشرة الداخلية للمستحضر، لكونها تتضمن معلومات عن التداخلات الدوائية المحتملة وكيفية التعامل معها .

4- استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي عن الأعراض المحتملة في حالة حدوث تداخلات دوائية، وكيفية التعامل معها .

5-استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة الأدوية التي تتعارض مع الحمل والرضاعة الطبيعية.