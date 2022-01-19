شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة غدا وعودة الشبورة على الطرق والصغرى فى سانت كاترين صفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الخميس، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 08 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة، وسانت كاترين العظمى 6 درجات والصغرى صفر.