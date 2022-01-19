شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة الطيران بين مصر وأمريكا.. وإقلاع رحلة نيويورك فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد حركة الطيران بين مطار القاهرة الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، انتظامآ في التشغيل، وذلك بعد إلغاء عدد من شركات الطيران رحلاتها إلي بعض الوجهات الأمريكية، بسبب مخاوف تشغيلة مرتبطة بتشغيل خدمات الجيل الخامس 5G هناك، وتحذيرات من تداخل النظام الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع.

صرحت مصادر مطلعة بمصر للطيران، بأن رحلات الشركة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تسير بشكل منتظم، ولا يوجد أي إلغاءات أو قرارات تتعلق بوقف حركة الطيران بين البلدين بسبب تشغيل شبكات الجيل الخامس قرب المطارات الأمريكية.

وأقلعت صباح اليوم رحلة الشركة من مطار القاهرة الدولي إلي مطار نيويورك في موعدها المحدد حسب جدول التشغيل المقرر لها، حيث تسير الشركة رحلة يومياً إلي نيويورك، و3 رحلات أسبوعياً إلي واشنطن.

وألغت عدد من شركات الطيران، رحلاتها إلي بعض الوجهات الأمريكية صباح اليوم الأربعاء، بعد تحذير إدارة الطيران الأمريكية من أن أي تداخل محتمل لتكنولوجيا الجيل الخامس قد يؤثر علي قراءة الارتفاعات التي تلعب دوراً مهماً في هبوط بعض الطائرات أثناء الطقس السيء.