شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: اعتبار مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر من المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ سواء الفنية، أو الإدارية، أو الخدمية اللازمة للتشغيل، أو الاستثمار (سكنية – إدارية - تجارية) من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن مساحة 32.31 فدان، تعادل 135748 م2 ناحية مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وإعادة تخصيصها؛ لصالح استكمال تطوير مدينة الأمل ( منطقة عزبة الهجانة سابقا).

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استنزال بعض مساحات الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، والمخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتخصيصها لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومحافظات أسيوط، والمنيا، وبني سويف؛ لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وكذا الموافقة على تخصيص عدة قطع من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمحافظتي أسيوط والمنيا لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لاستخدامها في تنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من الرياح، والطاقة الشمسية، والخلايا الفوتوفلطية، سواء بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع.