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الرى تنشر أماكن سقوط الأمطار فى المحافظات حتى الجمعة المقبل "خرائط"

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القاهرة - سامية سيد - كشفت النتائج الأولية لنماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والرى، توقعات حالة الأمطار على محافظات مصر، حيث كشف المركز تعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، اليوم الأربعاء، لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 7 مم، وتتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا وشمال سيناء ومحافظات الوجه البحرى لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-3 مم.

 

كما توقع المركز غدا الخميس 20 يناير تعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وأقصى جنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 - 3 مم.

 

 

فيما تتعرض مناطق من السواحل الشمالية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 – 3 مم، يوم الجمعة المقبل 21 يناير الجارى.

 

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

 

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