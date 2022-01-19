شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع تبريد لوجيستى لحفظ اللقاحات خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائى على المستويين المحلى والعالمى، إلى جانب الموقف الحالى لتعاقد وتوريد واستهلاك اللقاحات المضادة للفيروس.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى الموقف الحالى لتعاقد وتوريد واستهلاك اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، موضحاً أن إجمالى كميات اللقاحات التى تم توريدها حتى الآن وصلت إلى 132 مليونا و105 آلاف و180 جرعة من مختلف اللقاحات سواء تامة الصنع، أو مواد خام تصنيع محلى، وفى هذا الصدد أوضح الوزير أن إجمالي من تلقوا الجرعة الأولي من اللقاح بلغ 36 مليونا و678 ألفا و132 مواطنا، فيما بلغ إجمالي الجرعة الثانية 24.194.692 جرعة، و489.752 جرعة تنشيطية، وبهذا يصبح إجمالي الجرعات المستهلكة التي تم التطعيم بها حتي الآن 61.362.576 جرعة، مشيراً إلي أن هناك نحو 70.742.604 جرعة متاحة.

ونوه الدكتور خالد عبد الغفار خلال العرض إلى اتفاقية التعاون التى تم توقيعها بين الشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك بيوتيك"، لإنشاء مجمع تبريد لوجيستي مميكن بالكامل داخل مجمع مصانع فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر لحفظ اللقاحات والطعوم والمواد الخام، وذلك على مساحة حوالى 3200 م2، وبطاقة استيعابية تصل إلى 150 مليون جرعة، وبنظام تحكم آلى وكذا أنظمة مراقبة الكترونية وانظمة مراقبة الحرارة على مدار الـ 24 ساعة، موضحاً أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.