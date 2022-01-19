شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أرصاد يكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة ويوجه نصائح للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة، حيث يكون الطقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حتي شمال الصعيد ووسط سيناء، بينما يكون مائلا للبرودة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، هذا ويكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ويصل الى حد الصقيع في الصباح الباكر على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وحول الظواهر الجوية خلال ال 72 ساعة المقبلة، فكشف رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، أنه من المتوقع تعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة تتراوح بين 1-3 مم على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال سيناء، بينما تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية لسقوط امطار متوسطة قد تصل الى 10 مم .

كما تتعرض البلاد خلال هذه الفترة ، لنشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مما يؤدى للاحساس ببرودة الجو.

وخلال يومى الخميس 2022/1/20 - والجمعة 2022/1/21، تكون هناك فرصه لامطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تتراوح بين 1-3 مم يوم الخميس، وشبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وتكون كثيفة على الاماكن القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وناشد عبد العال أصحاب أمراض الجهاز التنفسي الالتزام بارتداء الكمامة طول تواجدك بالشارع لتلافي برودة الجو خاصا أثناء نشاط الرياح وعلي سائقي المركبات على الطرق الالتزام بتعليمات المرور بكل دقة خاصا فى الشبورة المائية مع إنارة مصابيح السيارة الامامية والخلفية اثناء القيادة فى الشبورة المائية .