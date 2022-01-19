شكرا لقرائتكم خبر عن التمريض: 5 آلاف طالب بالامتياز يستفيدون من قرار الرئيس برفع المكافآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بضم تخصصات التمريض إلى قرار رفع مكافأة أطباء الامتياز، سيستفيد منه أعداد تتراوح بين 3500 إلى 5 آلاف طالب بالتمريض تشمل كل الحاصلين على بكالوريوس التمريض والمعاهد الفنية ومساواتهم بمكافأة الامتياز للأطباء، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقه بدءا من يوليو المقبل على دفعة الامتياز الحالية.

وأوضحت كوثر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن القرار سيؤدى إلى ارتفاع قيمة مكافأة الامتياز التى تُصرف للطلاب خلال فترة التدريب إلى 2000 جنيه، مشيرة إلى أنها كانت قد ناقشت مع وزير المالية حافز الـ13% من الأجر الأساسى بحد أدنى 100 جنيه، وذلك للمخاطبين بقوانين خاصة مثل قانون 14 الخاص بتنظيم حوافز المهن الطبية، بالإضافة إلى حافز إضافى يبدأ من 175 جنيها حتى 400 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، لافته إلى أنه سيجرى تفعيل هذه الحوافز وحوافز الامتياز وحوافز العاملين بالقطاع الصحى للعام المالى الجديد يوليو 2022.

كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتى تصرف لهم خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، لاستعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".