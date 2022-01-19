مدبولي يشدد: لا دخول للمنشآت الحكومية لغير الملقحين.. والدولة وفرت جميع أنواع اللقاحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائى على المستويين المحلى والعالمى، إلى جانب الموقف الحالى لتعاقد وتوريد واستهلاك اللقاحات المضادة للفيروس.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه لا دخول للمنشآت الحكومية لغير الملقحين، مؤكدا على ضرورة متابعة تنفيذ هذه القرارات، مشيرا إلى أن الدولة وفرت جميع أنواع اللقاحات، وهناك ملايين الجرعات تملكها الدولة حاليا.

وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان فى مستهل التقرير إلى الموقف الوبائي لفيروس كورونا على المستوى المحلى، موضحاً نسب ومعدلات التغير فى الإصابات بالفيروس، والتى سجلت ارتفاعا ملحوظا مؤخراً على مستوى محافظات الجمهورية، متناولاً الموقف الحالي لحركة الإشغال لمستشفيات الفرز والعزل المخصصة لتقديم الخدمات للحالات المصابة بالفيروس، من خلال العزل الصحي أو العلاجي لها.​