استدراج بـ"عزومة" وتهديد بالاعتداء الجنسي.. إحالة المتهمين بقتل خادمة البساتين للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة حلوان الكلية، بإحالة 4 أشخاص بينهم اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل خادمتهم داخل منزلهم بالبساتين.

وقال المحامي علي عطية، دفاع المجني عليها، إن النيابة وجهت للمتهمين تهمة خطف أنثى بالتحايل وتهديدها بالاعتداء الجنسي والضرب المبرح وقتلها.

وعن تفاصيل الواقعة، قال "عطية" في تصريحات لمصراوي، إن المجني عليها كانت تعمل خادمة لدى المتهمين (زوج وزوجة وابنة) والمتهم الرابع (سائق المتهم الأول) فتعرضوا للسرقة، ما دفعهم لاستدراج المجني عليها من إجازتها بدعوى مساعدتهم في "عزومة"، وفور دخولها الشقة احتجزوها.

واحتجز المتهمون المجني عليها ثم اعتدوا عليها بالضرب المبرح في محاولة لإجبارها على الاعتراف بجريمة السرقة، ثم هددها السائق بالاعتداء الجنسي، وأثناء مقاومتها للمتهمين الأربعة، سقطت من الطابق فلفظت أنفاسها الأخيرة.

وأحيل الأب والسائق إلى محكمة الجنايات محبوسين، فيما أحيلت الأم وابنتها (هاربتين).

ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة جلسة لمحاكمة المتهمين.