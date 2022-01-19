ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول، بحوزتهما (فرد خرطوش – بندقية خرطوش "مطموسة الأرقام" – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين-بندقية آلية– خزينة بداخلها عدد من الطلقات لذات العيار).

بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزي المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.