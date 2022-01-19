شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: اضطراب بالملاحة البحرية بالبحر المتوسط وارتفاع الأمواج لـ 5 أمتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد اليوم الأربعاء لنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح بين 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 5 متر ، مشيرة إلى أن هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة ،وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، مائل للبرودة على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة