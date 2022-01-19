شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض ملحوظ بالحرارة.. والصغرى بالقاهرة تنخفض لـ6 درجات آخر الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال هذا الأسبوع.

ومن المتوقع وفق خريطة التنبؤات الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة العظمى على القاهرة ل 15 درجة وتنخفض الصغرى ل 6 درجات ، وتنخفض الصغرى فى شمال الصعيد ل 3 درجات، وذلك خلال هذه الفترة، مع وجود فرصة لتكون الثلوج على مرتفعات سيناء.

ويشهد اليوم الأربعاء انخفاضا بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة.