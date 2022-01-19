شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش تستسهل.. عدم ضبط الوقت والتاريخ بعداد الكهرباء هيدخلك فى شرائح أعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الكثير من مستخدمى عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع أن ضبط الوقت والتاريخ بالعداد ليس له أهمية، ولكن الحقيقة أن عدم ضبطهم يحرم المشترك من الاستفادة من الساعات الصديقة التى لا يفصل فيها العداد حتى فى حالة نفاذ الرصيد علاوة على عدم الرجوع للشريحة الأولى والاستمرار فى الشرائح الأعلى، وفيما يلى كل المعلومات التى تخص الساعات الصديقة بالعداد مسبوق الدفع:

1- يتميز عداد الكهرباء مسبوق الدفع بأنه مبرمج على عدم الفصل فى الساعات والأيام الصديقة فى حالة نفاد الرصيد.

2- تبدأ الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع فى تمام الساعة الـ5 مساءاً و تنتهى فى الـ10 من صباح اليوم التالى.

3- إذا نفذ رصيد عداد الكهرباء قبل الساعة الـ5 مساءاً ينقطع التيار على سبيل المثال "اذا نفذ الرصيد الساعة 4 عصراً ينقطع التيار عن المشترك".

4- الأيام الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع هى الجمعة والعطلات الرسمية والأعياد.