شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على مدار اليوم والصغرى تسجل 3 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة من متوسطة إلى خفيفة على مدار اليوم على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.

وقالت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على شاشة اكسترا نيوز، أن طقس اليوم سيكون شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حيث تسجل الحرارة 3 درجات وتصل إلى الصفر على مرتفعات سانت كاترين مما يساهم في تكون الثلوج هناك، مشيرة إلى أن نشاط الرياح سيعزز الشعور بانخفاض الحرارة وبرودة الطقس.

كما توقع "غانم" انحسار الأمطار بدءًا من غدٍ الخميس، لتعود الشبورة المائية للظهور مرة أخرى.