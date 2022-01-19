شكرا لقرائتكم خبر عن تسجل 4 ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة الآن طبقا لرصد محطات الهيئة العامة للأرصاد الجوية تأتى كما يلى:

القاهرة 10 درجات مئوية

الأسكندرية 9 درجات مئوية

مطروح 13 درجة مئوية

بورسعيد 11 درجة مئوية

اسماعيلية 9 درجات مئوية

أسيوط 5 درجات مئوية

الأقصر 7 درجات مئوية

أسوان 7 درجات مئوية

أبو سمبل 7 درجات مئوية

شرم الشيخ 14 درجة مئوية

الغردقة 12 درجةمئوية

سانت كاترين 4 درجات مئوية

مرسى علم 12 درجة مئوية

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة .