شكرا لقرائتكم خبر عن 12 نصيحة للوقاية من كورونا فى المولات والتجمعات.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - 1- يجب ارتداء الكمامة
2- استخدم المطهرات
3- احرص على التباعد البدنى مع الأشخاص
4- لا تلمس عينك وفمك أثناء التسوق
5- تجنب السلام بالأيدى والأحضان
6- ابتعد عن الأماكن المزدحمة
7- استخدم كارت الصرف الآلي
8- طهر دورة المياة قبل استخدامها
9- لا تجرب مستحضرات التجميل
10- لا تصطحب الأطفال وكبار السن
11- لا تلمسح الأسطح أثناء تواجدك بالمول
12- استخدم الأطباق البلاستيكية.
يذكر أن مصر استطاعت فى وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والتى شملت لقاحات (سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا)، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.