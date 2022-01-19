صفية تطلب خلع زوجها: "فضَّل عليا بتاعت الشاي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "صفية. ط" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها؛ مبررة طلبها "الست بتاعة الشاي طول اليوم في الورشة معاه وتعرف حاجات عن جوزي معرفهاش".

تقول "صفية" (30 سنة)، ربة منزل إنها تزوجت من "مصطفى. م" (38 سنة)، صاحب ورشة ميكانيكا، زواجًا تقليديًا، عقب ترشيحه من أحد الأقارب، وبعد التعارف وافقت على الخطوبة التي استمرت أشهر قليلة، ثم انتقلنا للمعيشة سويًا بعش الزوجية لمدة 3 سنوات وأنجبت طفلي "إسلام".

أضافت الزوجة أنها بعد الزواج لاحظت على زوجها عشقه لعمله، لذا كانت تهتم به وبسعادته طوال الوقت، لكن احتكاكه بالسيدات في عمله كان ينغص عليها حياتها.

تشكو الثلاثينية "بعد إنجاب طفل أضفى السعادة على حياتهما، شعرت بالملل فذهبت إلى الورشة"، حيث شاهدت سيدة "بائعة شاي" تجلس على مكتب حسابات زوجها وتعامل الزبائن كأنها صاحبة المحل.

وأوضحت "صفية" أن زوجها طردها من المحل، فأصرت على النزول يوميًا، وعندما واجهته بأمر "بائعة الشاي" برر بأنها تساعده، وعندما رفض طردها غادرت غاضبة لمنزل أسرتها طالبة الطلاق فرفض.

لذا لجأت الزوجة لمحكمة الأسرة تطلب خلع زوجها في الدعوى رقم 149 لسنة 2021، ولا تزال منظورة أمام القضاء.