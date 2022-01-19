مصر للطيران تسير رحلة خاصة إلى مطار ياوندي بالكاميرون لنقل الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تنظم شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء، ثالث رحلاتها الخاصة إلى مطار "ياوندي" بالكاميرون، لنقل مشجعي المنتخب الوطنيالأول لكرة القدم رحلة رقم MS3040 بأحدث طائراتها من طراز البوينج B787-9 Dreamliner سعة ٣٠٩ ركاب، والمعروفة باسم "طائرة الأحلام" لمؤازرة منتخب مصر في مباراته الثالثة المقامة مساء اليوم أمام منتخب السودان.

وكانت الشركة الوطنية قد سيرت رحلتين سابقتين إلى مطار "جاروا" بالكاميرون، لنقل عدد من المشجعين المصريين لمساندة المنتخب الوطني أمام منتخبي نيجيريا وغينيا بيساو.

ويلعب المنتخب القومي ضمن المجموعة الرابعة التى تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.​