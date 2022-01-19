شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف إعادة تأهيل 60 محطة معالجة صرف بالوجه القبلى العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، إعادة تأهيل 60 محطة مُعالجة صرف صحي بالوجه القبلي خلال العام المالي الجاري 2021/2022 (مُعالجة ثلاثية وثنائية).

وشملت المستهدفات الحكومية في مجال الصرف الصحي إنشاء شبكة صرف صحي ومحطات رفع ومعالجة ثلاثية بمرسى علم بالبحر الأحمر، فضلا عن استكمال تلبية احتياجات منظومة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية (مشروعات إحلال وتجديد، ومشروعات مواجهة الأمطار).

ولعل أحد مستهدفات الحكومة العام الجاري تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي الملوثة للبحيرات (إدكو – المنزلة)، مثل محطة معالجة مصرف بحر البقر والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهى الأضخم من نوعها على مستوى العالم، ومحطة معالجة مصرف المحسمة بطاقة مليون م مكعب /يوم.

ويعتبر قطاع التنمية العمرانية من القطاعات الديناميكية سريعة النمو التى تتولى توفير احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحى، كما تهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضي وشبكات المرافق والبنية الأساسية.

وتتميز أنشطة العمران عامة بارتفاع كثافة التشغيل نظرا لتعدد مجالاتها وتنوعها وامتداد نطاقها المكانى، فضلًا عن كونها مكونا أساسيا وعنصرا مشتركا في استثمارات كافة القطاعات الاقتصادية.