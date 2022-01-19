شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسحب "القارئ الضوئى" رصيدا من عداد الكهرباء مسبوق الدفع؟.. الوزارة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الجهاز الذى يستخدمه كشاف شركة شعاع المسئولة عن متابعة الاستهلاك بالعدادات مسبوقة الدفع، لا علاقة له على الإطلاق بالرصيد الموجود بالعداد، وإنما يقتصر دوره على تسجيل البيانات الموجودة بالعداد ومتابعة عدد الشحنات فقط.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الجهاز المستخدم فى متابعة الاستهلاك بالعدادات مسبوقة الدفع يسمى بالقارى الضوئي يتم وضع خلف العداد، ويقوم بتحميل كافة البيانات الخاصة بالعداد منذ تاريخ تركيبه وحتى لحظة الكشف، موضحا أن الهدف من متابعة الاستهلاك بالعدادات مسبوقة الدفع هو ضمان عدم وجود أى شكل من أشكال التلاعب بالعداد.

وفيما يلى كل المعلومات الخاصة بطريقة متابعة الاستهلاك بالعداد مسبوق الدفع:

1- يعتمد كشاف شركة شعاع على تطبيق القارئ الضوئي من خلال جهاز إلكتروني صغير الحجم لتسجيل بيانات مختلف أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

2- يعتمد تطبيق القارئ الضوئي على الانترنت فى إرسال البيانات لشركات توزيع الكهرباء بواسطة كشاف شعاع من خلال جهاز صغير يوضع بالعداد ينقل كافة البيانات على أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بشركات توزيع الكهرباء.

3- يهدف هذا التطبيق إلى نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى.

4- يصعب التلاعب فى تطبيق القارئ الضوئي لأنه يسجل البيانات وفقا لوقت وتاريخ وضع الجهاز بالعداد مسبوق الدفع.

5- تستعين شركات توزيع الكهرباء بالقارئ الضوئي لتحرير محاضر ضد سارقى التيار الكهربائي وتطبيق الغرامات القانونية.

6- بدأت شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء استخدام تطبيق القارئ الضوئى لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعداد مسبق الدفع منذ ما يقرب من عام.