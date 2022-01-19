شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان بتفرح.. مشروعات "حياة كريمة" فى كل بيت وعجلة الخير بتجرى (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع أجهزة الدولة المعنية الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بأسوان، حيث تولى الدولة أهمية كبيرة للمتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ كل المشروعات، ومتابعة نسب التنفيذ بصفة دورية، بما يسهم فى تذليل العقبات، ودفع وتيرة العمل، وضغط المعدلات الزمنية للمشروعات، لسرعة توفير الحياة الكريمة لأهالينا فى الريف المصري.

ففى قرى مركز نصر النوبة تتواصل مشروعات حياة كريمة بكافة القطاعات، حيث تستكمل مجموعات التنفيذ العمل يومياً فى مشروعات دعم القرى والنجوع، كما تتواصل مشروعات حياة كريمة بمركز إدفو.

ويجرى تنفيذ المشروعات الكبرى بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى وتذليل معوقات التنفيذ وبحث حلول خطوط المياه المتعارض تنفيذها مع الطرق الأسفلتية.

وفى مركز كوم أمبو تم وصول مواسير الصرف الصحى بقرية سلوا قبلى، وتم تفريغها بالكامل تمهيدا لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية سلوا قبلي.

كما يجرى العمل بمشروعات حياة كريمة بالوحدة المحلية لقرية الكاجوج مع ارتفاع نسب التنفيذ خاصة فى محطة الصرف الصحى بقرية الكاجوج مع الالتزام الكامل بالجدول الزمنى للتشغيل، وبدء العمل وأعمال المجمع الزراعى والمجمع الخدمى ومدرسة الشهيد خالد عبد النبى الابتدائية.

كما بدأ العمل بخط مياه الشرب الرئيسى المغذى لقرية الكاجوج بطول 4 كيلو مترات وقطر 10 بوصة لتغطية قرية الكاجوج بالكامل وتغذية الخطوط الفرعية، وفى قرى إقليت تجرى الأعمال ليلا ونهارا لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى بابوير وعمليه الإحلال والتجديد لمدرسة ابوير الابتدائية.

كما يجرى تنفيذ أكبر مشروع بعد الصرف الصحى لقرية الخط الغربى هو محطة المياه لخدمة الخط الغربى بالكامل مع مركز كوم أمبو، لأنها محطة مياه ضخمة بطاقة تصميمية 34 ألف متر مكعب.

وأعمال إحلال وتجديد خط 4 بوصة إلى 10 بوصة بناحية عرب كيما، بالتوازى مع انتظام العمل بالمشروعات التنموية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بكافة القرى والنجوع بالمراكز المستهدفة.

وتسير مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بخطى تستهدف الإسراع فى معدلات التنفيذ للانتهاء من جميع الأعمال فى التوقيتات المحددة وبأعلى جودة مطلوبة، والعمل على تذليل كافة التحديات، فى ضوء الهدف الرئيسى الذى تسعى المبادرة لتحقيقه وهو نقلة نوعية فى مستوى الحياة للمواطنين.

وتشهد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مشاركة تنفيذية ومجتمعية من كافة فئات المجتمع لتحسين مستوى المعيشة بمختلف القرى والنجوع المستهدفة وهو الذى يتواكب مع تحقيق أهداف الاستراتيجة القومية للتنمية المستدامة (2030) لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر إحتياجاً فى 35 قرية رئيسية و109 قرى فرعية و336 نجعا وكفرا وتابعا بمراكز أسوان وإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.



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مشروعات مبادرة حياة كريمة (3)



مشروعات مبادرة حياة كريمة (4)



مشروعات مبادرة حياة كريمة (5)



مشروعات مبادرة حياة كريمة (6)



مشروعات مبادرة حياة كريمة (7)