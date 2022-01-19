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القانون ينتصر لروح بسنت خالد.. قرارات جديدة من النائب العام (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة 5 متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات؛ فى قضية وفاة الطالبة بسنت خالد، لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز الاتهامات والأدلة بحق المتهمين.

 

الاتهامات:

- ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر

- استغلال ضعف المجنى عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة

- قصد استغلالها جنسيًّا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة

- اتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد

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 - تهديدها بنشر صور خادشة لشرفها وكان التهديد مصحوبًا بطلبات منها

- اعتدائهم جميعًا على حرمة حياتها الخاصة وعلى المبادئ والقيم الأسرية

 

الأدلة:

-  شهادة 13 شاهدا

- إقرارات المتهمين المقدمين للمحاكمة

- إقرارات متهمين آخرين بوقائع أخرى مسندة إليهم جارٍ التصرف فيها

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- تقرير إدارة الأدلة الجنائية عن فحص الصور والمقاطع المنسوبة للفتاة

- تقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين

- سجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين المتوفاة وأحد المتهمين

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع