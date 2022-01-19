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شكرا لقرائتكم خبر عن القانون ينتصر لروح بسنت خالد.. قرارات جديدة من النائب العام (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة 5 متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات؛ فى قضية وفاة الطالبة بسنت خالد، لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر
وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز الاتهامات والأدلة بحق المتهمين.
الاتهامات:
- ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر
- استغلال ضعف المجنى عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة
- قصد استغلالها جنسيًّا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة
- اتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد
- تهديدها بنشر صور خادشة لشرفها وكان التهديد مصحوبًا بطلبات منها
- اعتدائهم جميعًا على حرمة حياتها الخاصة وعلى المبادئ والقيم الأسرية
الأدلة:
- شهادة 13 شاهدا
- إقرارات المتهمين المقدمين للمحاكمة
- إقرارات متهمين آخرين بوقائع أخرى مسندة إليهم جارٍ التصرف فيها
- تقرير إدارة الأدلة الجنائية عن فحص الصور والمقاطع المنسوبة للفتاة
- تقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين
- سجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين المتوفاة وأحد المتهمين