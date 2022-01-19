ضبط 207 آلاف دولار مع أمريكي وحشيش وأفيون مع مصري بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب كمية من النقد الأجنبي ومادة الحشيش والأفيون المخدرة، أخفها راكبين فور وصولهما من أمريكا وإيطاليا داخل حقائبهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك، اشتبه أشرف عبدالحميد مأمور اللجنة الجمركية في راكب أمريكى الجنسية من أصل مصري، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف حامد مأمور الفحص، تلاحظ وجود أجسام معتمة، وتم تكليف فاطمة محمد مأمورة الجمرك تحت إشراف ميلاد رسمى مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود 207 آلاف دولار أمريكى مخبأة داخل بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من ميلانو، اشتبه حسام الشافعي مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية قادم من ميلانو، وبالعرض على رفعت صدقي نائب المدير قام بتكليف اسلام ماهر مأمور الجمرك تحت إشراف جمال السيد مدير الحركه لتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 4 قطع من مادة الحشيش والأفيون المخدر مخبأة داخل جيوب ملابس الراكب.

قرر الدكتور صابر عبدالحميد عبدالسميع مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركي وتحريز المضبوطات، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

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