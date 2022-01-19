اليوم.. دعوى من سائقي التاكسى لحظر أوبر وكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية جديدة مقامة من عدد من سائقي التاكسي تطالب بحظر شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 9374 لسنة 76 قضائية، إلزام السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية حيال شركتي أوبر وكريم ومثيلاتها، ووقف التطبيقات الخاصة بها، وحظر عمل السيارات التابعة لها، لحين تقنين الخدمة وترخيص السيارات الملاكي وفقا لنصوص القانون رقم 87 لسنة 2019 بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وذكرت الدعوى أنه على الرغم من مرور أكثر 3 سنوات على صدور القانون رقم 87 لسنة 2018 بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يونيو 2018، وصدور لائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018، إلا أن السلطات المسئولة لم تتخذ أية إجراءات في سبيل تقنين أوضاع تلك الشركات.

وأضافت الدعوى أنه مع استمرار تجاهل تطبيق القانون ولائحته التنفيذية المنظمين لعمل تلك الشركات، تظل هذه الشركات تعمل بالمخالفة لأحكام قانوني المرور رقم 66 لسنة 1973 والنقل البري رقم 87 لسنة 2018، وهو ما يلزم السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

يذكر أن سائقي التاكسي الأبيض سبق لهم الحصول على حكم من محكمة القضاء الإداري، في مارس 2018، بإلزام السلطات بحظر الشركتين ومثيلاتهما لحين تقنين أوضاعهما، ذلك الحكم الذي ألغته المحكمة الإدارية العليا فيما بعد، بداعي زوال مصلحة سائقي التاكسي الأبيض في الدعوى بصدور القانون الذي ينظم عمل تلك الشركات ويقنن أوضاعها.