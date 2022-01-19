"حرقها في نص الشارع".. كواليس مطاردة شاب لزوجته بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس ملابسات مطاردة شخص لزوجته وإضرام النيران في جسدها على مأى ومسمع المارة بمركز كرداسة.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من نقطة شرطة ملحقة بأحد المستشفيات باستقباله ربة منزل في مطلع العشرينات من العمر مصابة بحروق متفرقة بالجسم.

وجه العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، رجال المباحث بالوقوف على ملابسات الواقعة وسماع أقوال المصابة وأسرتها ورواية شهود العيان.

تحريات الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، توصلت إلى أن مشادة كلامية نشبت بين مجندٍ بقطاع الأمن المركزي يبلغ من العمر 23 سنة، وزوجته بسبب خلافات زوجية، تطورت إلى مشاجرة.

سكب المجند كمية من مادة سريعة الاشتعال "بنزين" على زوجته وعمد إلى إضرام النيران فيها لكنها حاولت الإفلات من قبضته فهرولت إلى الشارع مستنجدة بالمارة.

لم يكتف الزوج بفعلته، واستمر في مطاردة رفيقة دربه حتى أضرم النيران فيها، ما أسفر عن عن إصابتها بحروق متفرقة بالجسم "من الرأس للقدمين" بنسبة 25 % وحروق طفيفية باليدين للزوج، ولاذ بالفرار.

أسرع الأهالي لإنقاذ جارتهم بواسطة البطاطين، وأسرعوا بنقلها إلى المستشفى للعلاج. وتمكنت مأمورية من قسم كرداسة بقيادة الرائدين أحمد فايز وعبد الرحيم الرفاعي معاوني مباحث كرداسة، من ضبط المشكو في حقه "الزوج".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.