"الباعة تركوا بضاعتهم وهربوا".. مصادرة 3 أطنان لحوم وداوجن فاسدة بأوسيم

بلغ إجمالي المضبوطات ٣ أطنان لحوم ودواجن تعاني من تغير كامل في الصفات الطبيعية نتيجه فسادها منذ فترة زمنية، وكانت تباع بأسعار زهيدة للمواطنين.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012