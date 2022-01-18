شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للأجور: سنتناقش مع القطاع الخاص تطبيق الحد الأدنى للأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الحد الأدنى للأجور لـ2700، يطبق على النطاق القومى، وهو ما يتطلب حوارا مع القطاع الخاص من أجل تطبيقه، وتابع: "وأنا متوقع أن القطاع الخاص سيطبق القرار، وإن لم نستطع التطبيق في 1 يونيو، سيتم تطبيقه في يناير 23".

وأضاف "البدوى"، خلال لقاء عبر البث المباشر، ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"، أن قرارات الرئيس السيسى، اليوم الأربعاء، يعد ثمارا للإصلاح الاقتصادى، واستمراراً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتابع: "الحد الأدنى للأجور كان 625 جنيهاً، وبعد سنوات عجاف ودعاوى قضائية لم نصل إلى هذه النتيجة التي عليها الأمور الآن بالبلاد".

وأكد "البدوى"، أن الدولة تعمل على الارتقاء بمستوى معيشة المصريين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وإصلاح الأجور اقتصادياً بشكل يمكنهم من العيش في حياة كريمة.