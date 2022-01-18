شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية لـ"مساء dmc": تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بداية يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العالم كافة يتحرك فى اتجاه الرقمنة والميكنة والتعامل عبر النظم الإلكترونية، موضحاً أن الدولة قطعت فى هذا التوجه شوطاً كبيراً من أجل إتمام التعاملات الإلكترونية، وذلك من شأنه أن يقلل المنازعات بين الدولة والمواطنين.

وتعليقاً على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور لـ2700 جنيه، قال وزير المالية إنه سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من شهر يوليو المقبل، لكل الدراجات الوظيفية، وتابع: "عدد المستفيدين من الزيادات الجديد وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسى 5 ملايين موظف".

وأضاف "معيط"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"، أن 750 ألف فاتورة ضريبة إلكترونية يومياً من تعامل الشركات مع بعضها البعض ونتوقع أن يزيد هذا الرقم عن المليون خلال الفترة المقبلة.

وأشار "معيط" إلى أن هذه الرقمنة تجعل الاقتصاد غير الرسمي يتراجع بشكل كبير ويتحرك الاقتصاد الكلى، ويكبر الناتج المحلى، وذلك يعود على الدولة بفائدة كبيرة جداً، مشيراً إلى أن الوزارة تضع كافة الاحتمالات لأى تأثير سلبى قد يحدث فى الموازنة العامة للدولة سواء على مستوى المصروفات أو الإيرادات.