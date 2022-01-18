ماذا قال اتحاد عمال مصر عن توجيهات السيسي بزيادة الأجور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أشاد مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراعي، بالتوجيهات الجديدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

وأوضح الاتحاد في بيان اليوم، أن ردود الفعل العمالية إيجابية للغاية، وتثمين الملايين من عمال مصر لهذه التوجيهات الجديدة مهمة كونها تأتي في توقيت مهم، وتؤكد أن برامج الحماية والإستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان يجرى تطبيقها على أرض الواقع من خلال متابعات مستمرة وتحسين متواصل في الحياة المعيشية للمواطنيين خاصة العمال والموظفين، وأنه كلما تحسنت الأوضاع المالية كلما عاد بالنفع على الدخول.

وتابع الاتحاد: إن ما حدث يؤكد أن الحد الأدنى للأجور أو الحقوق المالية ستكون في نهوض وزيادة مستمرة ولن تتوقف عند حد معين لتتماشى بقدر المستطاع مع حركة الأسعار، وأن ذلك التحسن التدريجي يحدث في مصر رغم التحديات الداخلية والخارجية ،ولذلك فإن القوى العمالية تدفع -تعقيبا على هذه التوجيهات- نحو التقدير والرضا والإطمئنان بأن المستقبل سيكون أفضل.

وتضمنت توجيهات الرئيس السيسي، بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه:

- الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.

- الثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه ،وتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.