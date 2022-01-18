تصل للقاهرة.. الأرصاد تنشر خريطة الأمطار خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مطروح والسلوم يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومن المتوقع أن تتقدم على طول السواحل الشمالية الغربية مع تقدم ساعات الليل.

وأضافت الهيئة في منشور لها على الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة غدا الأربعاء على السواحل الشمالية والوجه البحرى تكون متفاوتة الشدة، تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وتابعت الهيئة: "يوجد نشاط للرياح الباردة تسبب مزيدا من الأحساس بانخفاض درجات الحرارة".​