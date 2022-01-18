"محلية النواب": جلسة لمتابعة منظومة التغيرات المكانية والتصدي لمخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة موسعة لمتابعة نتائج تفعيل منظومة التغيرات المكانية والتي من شأنها التصدي للبناء المخالف على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية (تساقط الأمطار الغزيرة - ارتفاع نسبة أمواج البحر) ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.

وقال "السجيني"، في ختام الاجتماع، إن هذه الجلسة التي ستنعقد في شهر مارس المقبل، وستكون جلسة قياس وتقييم للمنظومة إذا كانت متكتملة أو كان هناك قصور في المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة أو قصور في الإمكانيات المادية والمعدات.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن توصيات اللجنة تشمل ضرورة وجود مخطط عام لمواجهة التغيرات المناخية وآثارها، وموافاة اللجنة بمذكرة من وزارة الطيران بشأن تطوير هيئة الأرصاد الجوية لدعمها كبرلمان.

وأشار إلى أن اللجنة تطلب من وزارة البيئة بيان تفصيلي عن مشروعات التكيف مع المناخ، شكلًا وموضوعًا، متابعا: "الجلسة القادمة في شهر مارس

وفيما يخص التغيرات المكانية، اللجنة تطلب من وزارة التنمية المحلية وممثلي المحافظات التي حضرت الجلسة، وهي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، إفادة اللجنة بتقربر حول منظومة التغيرات المكانية والإجراءات التي تقوم بها لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بشفافية تتضمن أي نوع من أنواع القصور في المنظومة.

ولفت إلى أهمية عقد جلسة خاصة بشأن تسهيل إجراءات التراخيص، قائلا: "التحدي الأكبر لبلدنا أن المواطن لما يريد أخذ رخصة أو ورق يستطيع أن يأخذه بطريقة كريمة وسهلة، يأخذ متطلبات إنه يعمل أو ينتج، رخصة مصنع أو مبني، حتي لا يضطر للجوء للمخالفة"، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة موضوع الرخصة الإلكترونية.