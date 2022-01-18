بعد واقعة وفاة بسنت.. مناشدة من النيابة العامة لـ"مجلس النواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، 5 متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات في واقعة وفاة بسنت "فتاة كفر الزيات" بمحافظة الغربية.

وقالت النيابة العامة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها لمست من خلال تحقيقاتها في الواقعة ما عانت منه المجني عليها من كربٍ أصابها من جرمِ المتهمين، حتى اضطرت إلى الخلاص منه بالتخلص من حياتها.

ولذا، أهابت النيابة العامة بالمشرِّع المصريِّ (مجلس النواب) إلى إعادة النظر في تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد إذا ما أفضى بالمجني عليه إلى التخلص من حياته، كمثل حالة المجني عليها في الواقعة، وكذا النظر في تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين باستخدامها، وتشديد العقاب على بيعها للأطفال بعدما لاحظت في تحقيقات تلك الواقعة وغيرها سهولة بيعها وتداولها بين الكافَّة دون قيود.